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Экс-министр обороны Польши возглавил расследование Смоленской катастрофы

Польского экс-министра обороны Антони Мацеревича назначили председателем подкомиссии по новому расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году

Об этом сообщает "Польское радио".

"Антони Мацеревич показал особую решительность и активность во время расследования причин Смоленской катастрофы как на посту министра национальной обороны, так и ранее, как глава парламентской группы по расследованию причин катастрофы Ту-154М", - заявили в Минобороны Польши.

Мацеревича назначил новый министр обороны Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что Мацеревич гарантирует выяснение обстоятельств крупнейшей трагедии в истории послевоенной Польши.

По мнению главы оборонного ведомства, Мацеревич, благодаря своему опыту, создаст для подкомиссии эффективные условия для установления причин событий 10 апреля 2010 года.

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Мацеревич на посту министра обороны был самым громким критиком России в правительстве Беаты Шидло. Именно от него звучали самые острые заявления по поводу российской агрессии в Украине и прямой причастности России к Смоленской катастрофе.

Накануне польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием Смоленской катастрофы, заявила, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

А вот в России опровергли заявление польской подкомиссии о взрыве на борту самолета президента Леха Качиньского.

Следственный комитет РФ в четверг заявил, что не нашел подтверждения этой версии, о чем информирует российское агентство ТАСС.

"Версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла", - сообщили в СК, отметив, что к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Справка:

Авиакатастрофа польского президентского самолета в Смоленске 10 апреля 2010 года произошла в 9:54 по киевскому времени. По другим данным — примерно в 9:40 (время зафиксировано энергетиками в результате обрыва линии электропередач во время падения самолета).

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Вследствие катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства — всего 96 человек (включая 7 членов экипажа).

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