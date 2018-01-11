Доллар на черном рынке достигает уже 29,2 грн, НБУ ослабил гривню на 13 копеек
11 января, 2018, 12:35
В четверг, 11 января, официальный валютный курс составлял 28,33 грн/долл., 33,97 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
На черном рынке средняя стоимость доллара составила 28,45-28,6 грн в покупке и продаже соответственно.
При этом покупают доллары в диапазоне 28,3-28,7 грн, в продаже доллар доходит до 29,2 грн.
Накануне, 10 января, НБУ установил валютный курс на уровне 28,2 грн/долл., 33,65 грн/евро и 4,94 грн за 10 российских рублей.
- Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
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