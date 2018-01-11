Доходы от криптовалютных операций планируют обложить налогом, - СНБО

11 января, 2018, 18:00

Совет национальной безопасности и обороны предлагает обложить налогом доходы от криптовалютных операций и разработать собственную криптовалюту

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, информирует пресс-служба ведомства.

По мнению СНБО, отсутствие контроля за оборотом криптовалюты и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для использования ее с целью легализации средств, полученных преступным путем, оплаты наркотиков и оружия, дает возможность финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

"Несмотря на быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - подчеркнул Турчинов.

Он также добавил, что дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства".

Читать также: С января заработает первый украинский криптовалютный кошелек. Как рассчитываться биткоином

Соответствующим органам власти поручено создать рабочую группу для наработки законопроекта для регулирования вопросов криптовалюты, определение государственного регулятора и порядка проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют. Также планируют разработать порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины. Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Также планируют предоставить правоохранителям доступ к данным криптовалютних бирж и обяжут субъектов транзакций хранить информацию о всех финансовых переводах в течение срока, установленного законодательством.