Дочь Ноздровской сомневается, что убийца - Россошанский, и объясняет почему

11 января, 2018, 13:37

Потерпевшая Анастасия Ноздровская не может утверждать, что ее мать - правозащитницу Ирину Ноздровскую - убил Юрий Россошанский

Об этом она заявила на пресс-конференции 11 января, сообщает Еспресо.TV.

"Глядя на материалы дела, мне кажется, что это не он. Но я не могу с уверенностью утверждать. Материалы дела не совпадают с тем, что он говорит", - рассказала Ноздровська.

Потерпевшая подчеркивает, что ее мать боролась прежде всего за справедливость, а не именно с Россошанским.

"Поэтому я не могу рассматривать эту версию, как самую главную", - добавила Ноздровская.

Она также просит следствие ознакомить ее представителей с доказательствами.

"Прошу, чтобы меня и моих представителей допустили к рассмотрению этого дела. Потому что в полном объеме с материалами этого дела мы не были знакомы. Нам дали где-то 10-15% материалов", - отметила Ноздровская.

Адвокат потерпевшей Тамила Ульянова требует у следствия предоставить им возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые, как она считает, от них умышленно скрывают. А также допустить их к участию во всех следственных действиях.

"Те материалы, которые были нам предоставлены, не дают оснований утверждать, что человек, которого сегодня правоохранительные органы фактически назвали убийцей, на самом деле является виновным лицом", - отметила Ульянова.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все подробности

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.

Экспертиза показала, что на теле Ноздровской было ДНК Россошанского.