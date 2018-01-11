ДНК Россошанского на теле Ноздровской еще не доказывает его вину, - адвокаты

11 января, 2018, 13:42

Адвокаты семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской не считают, что найденная на ее теле ДНК Юрия Россошанского является доказательством его вины

Об этом во время пресс-конференции рассказали адвокаты семьи Ноздровских, сообщает Еспресо.TV.

В частности, адвокат Тамила Ульянова отметила, что сейчас сторона защиты не может ни опровергнуть, ни подтвердить, что убийцей является именно Юрий Россошанский.

По ее словам, согласно материалам, которые они видели лишь на 10-15%, там не было доказательной базы, чтобы утверждать, что убийца именно он.

"Одна лишь экспертиза ДНК еще ни о чем не говорит. Доказательства должны быть собраны в своей совокупности и указывать на причастность лица всесторонне", - отметил другой адвокат Анатолий Худяков.

Отметим, 10 января первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что первые результаты экспертизы показали, что на теле Ноздровской была ДНК Россошанского.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.

Дочь Ноздровской Анастасия не может утверждать, что ее мать убил именно Россошанский.