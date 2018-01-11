Цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет
Об этом сообщает "Общественное радио".
По словам директора цирка Николая Кобзова, ни одного официального документа с требованием закрыть учреждение он не получал. Поэтому нет никаких оснований приостановить работу цирка на Контрактовой площади.
"К нам приезжала проверка, но мы понимаем, что это просто раздутый в интернете скандал. Еще с прошлого года на цирк Кобзов мощно "наезжают", его пытаются уничтожить и закрыть. Мы стали жертвой непонятных пока людей или конкурентов", - заявил Кобзов.
Также он добавил, что ни один работник цирка корью не болел, а последний медосмотр сотрудники проходили 15 декабря.
С ним не соглашается руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, который заявил, что предписание о проведении ограничительных мероприятий и дополнительных медицинских осмотров цирк "Кобзов" получил 10 января.
Рубан добавил, что в случае невыполнения предписания цирка будет угрожать уголовная ответственность.
А тем временем, несмотря на запрет работы от властей, скандальный цирк "Кобзов" продолжает свою деятельность в штатном режиме.— Типичный Киев (@kievtypical) 11 января 2018 г.
На сегодня было запланировано два выступления - в 15.00 и 17.00. Билеты в кассах как продавались, так и продаются. pic.twitter.com/uLPyHaNWRN
- 10 января стало известно, что из-за посещения цирка "Кобзов" в столице заболело 20 детей.
- Тогда же первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве на месяц запретили работу цирка "Кобзов".
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