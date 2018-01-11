Цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет

11 января, 2018, 20:13

Несмотря на решение КГГА закрыть учреждение, цирк "Кобзов" до сих пор проводит спектакли

Об этом сообщает "Общественное радио".

По словам директора цирка Николая Кобзова, ни одного официального документа с требованием закрыть учреждение он не получал. Поэтому нет никаких оснований приостановить работу цирка на Контрактовой площади.

"К нам приезжала проверка, но мы понимаем, что это просто раздутый в интернете скандал. Еще с прошлого года на цирк Кобзов мощно "наезжают", его пытаются уничтожить и закрыть. Мы стали жертвой непонятных пока людей или конкурентов", - заявил Кобзов.

Также он добавил, что ни один работник цирка корью не болел, а последний медосмотр сотрудники проходили 15 декабря.

С ним не соглашается руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, который заявил, что предписание о проведении ограничительных мероприятий и дополнительных медицинских осмотров цирк "Кобзов" получил 10 января.

Рубан добавил, что в случае невыполнения предписания цирка будет угрожать уголовная ответственность.

А тем временем, несмотря на запрет работы от властей, скандальный цирк "Кобзов" продолжает свою деятельность в штатном режиме.



На сегодня было запланировано два выступления - в 15.00 и 17.00. Билеты в кассах как продавались, так и продаются. pic.twitter.com/uLPyHaNWRN — Типичный Киев (@kievtypical) 11 января 2018 г.