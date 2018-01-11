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Цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет

Несмотря на решение КГГА закрыть учреждение, цирк "Кобзов" до сих пор проводит спектакли

Об этом сообщает "Общественное радио".

По словам директора цирка Николая Кобзова, ни одного официального документа с требованием закрыть учреждение он не получал. Поэтому нет никаких оснований приостановить работу цирка на Контрактовой площади.

"К нам приезжала проверка, но мы понимаем, что это просто раздутый в интернете скандал. Еще с прошлого года на цирк Кобзов мощно "наезжают", его пытаются уничтожить и закрыть. Мы стали жертвой непонятных пока людей или конкурентов", - заявил Кобзов.

Также он добавил, что ни один работник цирка корью не болел, а последний медосмотр сотрудники проходили 15 декабря.

С ним не соглашается руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, который заявил, что предписание о проведении ограничительных мероприятий и дополнительных медицинских осмотров цирк "Кобзов" получил 10 января.

Рубан добавил, что в случае невыполнения предписания цирка будет угрожать уголовная ответственность.

 

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