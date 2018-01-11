Чиновник таможни брал по 50% "отката" от растаможки посылок, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что служащий систематически требовал "откат" в размере 50% от суммы обязательных платежей за растаможивание международных экспресс-отправлений, стоимость которых превышала установленный законом размер 150 евро.
Этот механизм заключался в занижении реальной стоимости товара, вследствие чего уменьшались поступления в государственный бюджет в виде таможенных платежей.
СБУ задокументировала очередной факт вымогательства должностным лицом взятки от частного предпринимателя за таможенное оформление международного почтового экспресс-отправления партии товаров широкого потребления.
Злоумышленника задержали в одном из сел Киевщины после получения $400 взятки. Чиновнику объявили подозрение.