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Что делать, если в больнице нет вакцин против кори. Объяснение МЗ


фото: mirmam
Министерство здравоохранения рассказало, к кому нужно обращаться, если в местных больницах отсутствуют вакцины против кори

Ситуацию прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире Еспресо.TV.

За последние несколько месяцев МЗ усилило интенсивность вакцинации в стране, которая на данный момент 80%. Также в рамках профилактики в некоторых областях детям без прививки запретили посещать школы и детские сады.

Главной рекомендацией МЗ является вакцинация. В случае отсутствия соответствующих медикаментов в местных больницах, гражданам следует обращаться в областные.

"Во всех областях есть вакцины, область распределяет их по районам и городам. Если в вашем городе нет вакцин, надо обратиться в область. Там есть десятки или сотни тысяч вакцин, готовых к использованию", - рассказала Супрун.

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Отмечается, что вакцины против кори являются бесплатными для детей. В целом по Украине сейчас корью болеют более 200 человек. Но Супрун успокоила, добавив, что пока речь не идет об эпидемии.

В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там регистрированы более 56 больных.
Местные власти Запорожья сообщает, что в области уже 122 человека заболели корью.
В столице сейчас зафиксировано более 60 случаев заболевания корью, 49 больных - дети.
В 2017 году в Украине зафиксировано 4 смертельных случая от заболевания корью.

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