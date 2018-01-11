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Британия требует справедливого суда в деле убийства Ноздровской

Великобритания требует справедливого суда относительно убийства Ирины Ноздровской и намерена следить за ходом дела

Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Украине.

"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем дальше следить за делом", - говорится в сообщении.

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