Британия требует справедливого суда в деле убийства Ноздровской

11 января, 2018, 16:10

Великобритания требует справедливого суда относительно убийства Ирины Ноздровской и намерена следить за ходом дела

Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Украине.

"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем дальше следить за делом", - говорится в сообщении.

Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства. Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем дальше следить за делом. — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 11 января 2018 г.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все подробности