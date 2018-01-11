Британия требует справедливого суда в деле убийства Ноздровской
11 января, 2018, 16:10
Великобритания требует справедливого суда относительно убийства Ирины Ноздровской и намерена следить за ходом дела
Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Украине.
"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем дальше следить за делом", - говорится в сообщении.
Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства. Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем дальше следить за делом.— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 11 января 2018 г.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова Киевской области.
- Правозащитница Ирина Ноздровская помешала выпустить по амнистии Дмитрия Россошанского, осужденного за смертельный наезд на ее сестру Светлану Сапатинскую.
- По подозрению в убийстве задержали Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского.
- Юрий Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде ареста на 60 дней без возможности внесения залога.
- Следствие установило, что в день убийства между членами семьи Россошанских возросло количество телефонных разговоров. В частности, соединения жены Россошанского по телефону активно продолжалось с 18:00 до поздней ночи. Также было установлено, что Россошанский отсутствовал дома несколько часов.
- Жена Россошанского рассказала о записке, в которой ее муж якобы написал о намерении взять вину на себя. Позже появились фото записки Юрия Россошанского.
- Адвокаты Ноздровской утверждают, что за ними следят неизвестные.
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