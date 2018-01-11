Британская сеть супермаркетов изъяла из продажи кофе с изображением рабов

11 января, 2018, 22:17

Большая сеть супермаркетов в Великобритании Waitrose убрала из своих магазинов банки кофе итальянской марки Saquella после жалоб посетителей на изображение на банках

Об этом сообщает The Daily Mirror.

Супермаркет, который имеет более 350 магазинов, принял меры после кампании посетителей, которые заметили "оскорбительные" банки кофе с изображением рабов.

Патрик Гейл и Аннетт Сондерс связались с руководством сети супермаркетов после того, как "обнаружили рабов".

"Я заметил новые красивые банки кофе. Но когда подошел, то понял, что это рабы на плантации", - сказал Патрик.

Шокированный покупатель вместе с подругой сообщил об этом руководству супермаркета и членам городского совета, после чего кофе было изъято из продажи.

"Мы сожалеем, если изображение, которое демонстрировалось на этом продукте, могло бы кого-нибудь обидеть", - цитирует издание заявление представителей компании.

По их словам, производитель кофе объяснил им, что картинка не является оскорблением и изображает историю производства кофе. Тем не менее владельцы торговой сети приняли решение изъять продукт из продажи до тех пор, пока компания не представит новый дизайн упаковки.