Британская сеть супермаркетов изъяла из продажи кофе с изображением рабов
Об этом сообщает The Daily Mirror.
Супермаркет, который имеет более 350 магазинов, принял меры после кампании посетителей, которые заметили "оскорбительные" банки кофе с изображением рабов.
Патрик Гейл и Аннетт Сондерс связались с руководством сети супермаркетов после того, как "обнаружили рабов".
"Я заметил новые красивые банки кофе. Но когда подошел, то понял, что это рабы на плантации", - сказал Патрик.
Шокированный покупатель вместе с подругой сообщил об этом руководству супермаркета и членам городского совета, после чего кофе было изъято из продажи.
"Мы сожалеем, если изображение, которое демонстрировалось на этом продукте, могло бы кого-нибудь обидеть", - цитирует издание заявление представителей компании.
По их словам, производитель кофе объяснил им, что картинка не является оскорблением и изображает историю производства кофе. Тем не менее владельцы торговой сети приняли решение изъять продукт из продажи до тех пор, пока компания не представит новый дизайн упаковки.
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