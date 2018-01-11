Британская королева разорвала контракт с поставщиком своего белья

11 января, 2018, 21:42

Королева Елизавета II расторгла договор с компанией, которая поставляла ей нижнее белье в течение 60 лет, из-за книги руководительницы фирмы

Об этом сообщает BBC Украина.

Руководитель фирмы Rigby & Peller, которая с 1960 года поставляет белье для королевского двора, издала автобиографическую книгу "Буря в чашечках 4 размера" ("Storm in a D-cup"). О выпуске книги Джун Кентон объявила на своей странице в Twitter еще в марте.

После публикации книги автор заявила, что компанию лишили права поставлять нижнее белье королевскому двору. Кентон отметила, что в книге она лишь рассказала о ее впечатлениях от встречи с монархом, а никаких деталей из примерок она не подавала.

"Мне очень грустно, что Букингемский дворец оскорбила эта история. Я лишь писала о том, что происходило в моей жизни. Я рассказала, что я была там, но не рассказывала, что там происходило. Это невероятно огорчает меня в конце моей жизни, но я не могу бороться с Букингемским дворцом, и я бы не хотела", - заявила Кентон.

В Букингемском дворце пока отказались комментировать этот инцидент.