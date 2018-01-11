Боевики в зоне АТО стреляют из запрещенных минометов возле Луганского и Широкиного
11 января, 2018, 20:17
В четверг, 11 января, по состоянию на 18:00 российские наемники в зоне АТО 7 раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении террористы активизировались в районе Светлодарской дуги, обстреляв из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции на подступах к Новолуганскому.
Кроме того, возле Луганского оккупанты применили запрещенные 120-мм минометы, а вблизи Новозвановки нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении в обеденное время захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песков, а на Приазовье со 120-мм и 82-мм минометов били по защитникам Широкиного и Гнутового.
- Напомним, 10 января в зоне АТО погибли трое украинских военных.
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