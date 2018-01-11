Бабочки появились на 50 миллионов лет раньше, чем считали ученые

11 января, 2018, 00:48

В Германии нашли окаменелости, которые свидетельствуют, что бабочки появились как минимум на 50 миллионов лет раньше, чем считалось

Об этом сообщает The Guardian.

Эта находка бросает вызов одной из наиболее популярных теорий об их эволюции. По меньшей мере семь видов были найдены в образце весом 10 грамм. Но исследователи считают, что существует "гораздо больше" окаменелостей, которые нужно идентифицировать.

У некоторых бабочек из окаменелости обнаружили признаки хоботка, который был первоначально использован для всасывания крошечных количеств липкого сока, который растения производили для улавливания пыльцы, прежде чем эволюционировали за десятки миллионов лет.

"Это было, скорее всего, эволюционным ответом на широко распространенную жару и засушливость в период позднего триаса (до 200 миллионов лет назад)", - сказали ученые.

С момента находок другие похожие ископаемые были пересмотрены, и по крайней мере в одном - из Люксембурга – были обнаружены подобные останки.