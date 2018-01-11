Американцам советуют путешествовать в Украину с "повышенной осторожностью" и объясняют почему

11 января, 2018, 08:36

Государственный департамент США опубликовал рекомендации для путешествующих американцев, где советует ездить в Украину с "повышенной осторожностью"

Рекомендации были опубликованы 10 января.

Все страны были разделены на четыре группы.

В первую группу попали страны, в которых нужно придерживаться стандартных мер безопасности. Это Финляндия, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Румыния, Чехия, Греция, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Аргентина, Чили и другие.

Во второй группе, куда попала Украина, страны, в которых необходима повышенная осторожность. Это Франция, Англия, Германия и другие. По оценке США, в Украине и других странах второй группы, необходима повышенная осторожность из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками".

В третьей группе, куда попала Россия, поездки рекомендуют "повторно обдумать". Объясняя, что там сохраняется опасность терроризма, а граждане США "часто" подвергаются различным притеснениям. В третью группу также попали Турция, Нигер, Нигерия, Чад, Пакистан, Венесуэла, Куба, Гватемала, Гондурас и другие.

В четвертой группе страны, от поездок в которые Госдеп рекомендует отказаться. Это Афганистан, Иран, Ирак, Центральноафриканская республика, Сомали, Сирия, КНДР, Йемен, Южный Судан, Мали и Ливия.