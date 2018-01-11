Адвокаты Ноздровской утверждают, что за ними следят неизвестные

11 января, 2018, 13:45

За адвокатами семьи убитой Ирины Ноздровской следят неизвестные лица, которые пытаются выяснить подробности их личной жизни

Об этом заявила адвокат Тамила Ульянова, передает Еспресо.TV.

"Когда мы вступили в это дело как представители потерпевшей, нас начали осуществлять психологическое давление. За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто это следит - либо представители правоохранительных органов, которые выясняют у всех наших знакомых нашу личную жизнь. Следят постоянно какие машины", - сказала Ульянова.

Адвокат обратилась к руководству правоохранительных органов с просьбой о мерах безопасности.

"Мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов с заявлением: мы считаем, что осуществляется психологическое давление лично на нас. Мы просим обеспечить нашу безопасность как представителей потерпевшей в этом процессе", - отметила Ульянова.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова Киевской области.

Правозащитница Ирина Ноздровская помешала выпустить по амнистии Дмитрия Россошанского, осужденного за смертельный наезд на ее сестру Светлану Сапатинскую.

По подозрению в убийстве задержали Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского.

Юрий Россошанский рассказал, что убил Ноздровську результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде ареста на 60 дней без возможности внесения залога.

Следствие установило, что в день убийства между членами семьи Россошанского возросло количество телефонных разговоров. В частности, соединение жены Россошанского по телефону активно продолжалось с 18:00 до поздней ночи. Также было установлено, что Россошанский отсутствовал дома несколько часов.

Жена Россошанского рассказала о записке, в которой ее муж якобы написал о намерении взять вину на себя.

Появились фото записки Юрия Россошанского, которую он написал уже после задержания.