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Адвокаты Ноздровской утверждают, что за ними следят неизвестные

За адвокатами семьи убитой Ирины Ноздровской следят неизвестные лица, которые пытаются выяснить подробности их личной жизни

Об этом заявила адвокат Тамила Ульянова, передает Еспресо.TV.

"Когда мы вступили в это дело как представители потерпевшей, нас начали осуществлять психологическое давление. За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто это следит - либо представители правоохранительных органов, которые выясняют у всех наших знакомых нашу личную жизнь. Следят постоянно какие машины", - сказала Ульянова.

Адвокат обратилась к руководству правоохранительных органов с просьбой о мерах безопасности.

"Мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов с заявлением: мы считаем, что осуществляется психологическое давление лично на нас. Мы просим обеспечить нашу безопасность как представителей потерпевшей в этом процессе", - отметила Ульянова.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова Киевской области.
Правозащитница Ирина Ноздровская помешала выпустить по амнистии Дмитрия Россошанского, осужденного за смертельный наезд на ее сестру Светлану Сапатинскую.
По подозрению в убийстве задержали Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского.
Юрий Россошанский рассказал, что убил Ноздровську результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде ареста на 60 дней без возможности внесения залога.
Следствие установило, что в день убийства между членами семьи Россошанского возросло количество телефонных разговоров. В частности, соединение жены Россошанского по телефону активно продолжалось с 18:00 до поздней ночи. Также было установлено, что Россошанский отсутствовал дома несколько часов.
Жена Россошанского рассказала о записке, в которой ее муж якобы написал о намерении взять вину на себя.
Появились фото записки Юрия Россошанского, которую он написал уже после задержания.

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