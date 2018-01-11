Адвокат Ноздровской: нас ознакомили с 15% дела, даже СМИ и нардепы знают больше

11 января, 2018, 16:38

Адвокаты семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской утверждают, что следователи до сих пор не предоставили им достаточно материалов по этому делу

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила адвокат семьи Ноздровских Тамила Ульянова.

Она отреагировала на слова директора коммуникаций МИД Артема Шевченко, который в эфире Эспрессо рассказал о том, что адвокатов ознакомили с делом в том объеме, что на данной стадии процесса следственные и процессуальный руководитель считают возможным.

"Извините, но это не правда. Потому что нас ознакомили может с 10-15% от всего материала. Если такая информация скрыта от человеческого глаза, то почему она освещается следствием в прессе", - отметила Ульянова.

По ее словам, такие материалы зато появляются на страницах народных депутатов, советников министров, экспертов, в СМИ, а вот от адвокатов - скрывается.

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11 января на пресс-конференции адвокаты Ноздровской заявили, что не считают ДНК Россошанского на теле правозащитницы доказательством его вины. Накануне заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что первые результаты экспертизы показали, что на теле Ноздровской было ДНК Россошанского.

Адвокаты также заявили, что за ними следят неизвестные лица, которые пытаются выяснить подробности их личной жизни.