Адвокат Ноздровской: нас ознакомили с 15% дела, даже СМИ и нардепы знают больше
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила адвокат семьи Ноздровских Тамила Ульянова.
Она отреагировала на слова директора коммуникаций МИД Артема Шевченко, который в эфире Эспрессо рассказал о том, что адвокатов ознакомили с делом в том объеме, что на данной стадии процесса следственные и процессуальный руководитель считают возможным.
"Извините, но это не правда. Потому что нас ознакомили может с 10-15% от всего материала. Если такая информация скрыта от человеческого глаза, то почему она освещается следствием в прессе", - отметила Ульянова.
По ее словам, такие материалы зато появляются на страницах народных депутатов, советников министров, экспертов, в СМИ, а вот от адвокатов - скрывается.
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11 января на пресс-конференции адвокаты Ноздровской заявили, что не считают ДНК Россошанского на теле правозащитницы доказательством его вины. Накануне заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что первые результаты экспертизы показали, что на теле Ноздровской было ДНК Россошанского.
Адвокаты также заявили, что за ними следят неизвестные лица, которые пытаются выяснить подробности их личной жизни.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
- Экспертиза показала, что на теле Ноздровской было ДНК Россошанского.
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