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5% украинцев в Польше происходят из охваченного войной Донбасса, - премьер страны

В Польше находятся 1,5 млн украинцев, 5% из которых являются выходцами с территорий, где продолжается война

Об этом в беседе с иностранными журналистами в Варшаве в среду заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает TVN 24.

"Мы хотим убедить наших партнеров в Европейском Союзе, что мы выполняем нашу долю обязательств по миграции, но наша ситуация отличается от ситуации в Италии или Греции. Сирия или Ливия не являются единственными чувствительными и трудными регионами, когда речь заходит о происхождении миграции" , - заявил глава польского правительства.

В этом контексте Моравецкий вспомнил о большой миграции в Польшу из Украины, заявив, что сегодня в Польше находятся около 1,5 млн украинцев, из которых примерно 5% происходят с территории Донбасса, где ведется война.

По его словам, Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам из Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения. Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр вспомнил об участии польского правительства, в частности, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.

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Моравецкий также отметил, что Польша не меняет своей позиции в вопросе беженцев и не будет принимать у себя беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.

Справка:

Обострение миграционного вопроса в Польше связано с решением Европейской комиссии впервые в истории начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

В частности, Польша отказалась участвовать в двухлетней схеме расселения 160 тыс. беженцев, скопившихся в лагерях в Греции и Италии, ссылаясь на соображения безопасности.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых приехали из охваченных войной территорий.
В МИД Украины заявили, что Польша завышает количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС за нежелание соблюдать миграционную политику.
Посольство Украины в Польше обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.
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