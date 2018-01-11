15-летняя украинская теннисистка сделала сенсацию на Australian Open
11 января, 2018, 10:35
15-летняя украинка Марта Костюк в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии победила 9-ю ракетку отбора Арину Родионову
Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.
Костюк уступила представительнице Австралии в первом сете, но выиграла две следующие партии - 4:6, 6:3, 6:3.
С победы начала выступления в отборе еще одна наша теннисистка - 17-летняя Даяна Ястремская, которая уверенно выиграла бывшую 30-ю ракетку мира Мисаки Дои из Японии - 6:3, 6:1.
Для выхода в основную сетку турнира "Большого шлема" украинкам необходимо пройти еще два круга отбора.
GSM @marta_kostyuk beats Arina Rodionova 4-6 6-3 6-3 #AusOpen pic.twitter.com/qQg9GHUpah— Kostyuk Fans (@KostyukFan) 11 января 2018 г.
- Марта Костюк попала в квалификацию, получив wild-card от организаторов турнира как победительница прошлогоднего юниорского Открытого чемпионата Австралии.
- 6 января украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA (Всемирной теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене.
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