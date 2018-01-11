 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

15-летняя украинская теннисистка сделала сенсацию на Australian Open


фото: tennisua.org
15-летняя украинка Марта Костюк в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии победила 9-ю ракетку отбора Арину Родионову

Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

Костюк уступила представительнице Австралии в первом сете, но выиграла две следующие партии - 4:6, 6:3, 6:3.

С победы начала выступления в отборе еще одна наша теннисистка - 17-летняя Даяна Ястремская, которая уверенно выиграла бывшую 30-ю ракетку мира Мисаки Дои из Японии - 6:3, 6:1.

Для выхода в основную сетку турнира "Большого шлема" украинкам необходимо пройти еще два круга отбора.

  • Марта Костюк попала в квалификацию, получив wild-card от организаторов турнира как победительница прошлогоднего юниорского Открытого чемпионата Австралии.
  • 6 января украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA (Всемирной теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене.

Читайте также: Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать