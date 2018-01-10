Запрет на продажу топлива стандарта Евро-4 вступил в силу

10 января, 2018, 12:30

С 1 января 2018 года в Украине вступил в силу запрет оборота бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-4

Об этом говорится в утвержденном правительством Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам, передает enkorr.

Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом стандарта Евро-4.

Евро-4 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Его ввели в Евросоюзе в 2005 году вместо предыдущего стандарта Евро-3. Стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах и ДТ не более 50 ppm ( 0,0050%). Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы в объеме 10 ppm.

Читайте также: Насколько удешевит подержанные авто двадцатикратное уменьшение акциза

В течение 11 месяцев 2017 года в Украину ввезли около 240 тыс. тонн белорусского дизтоплива стандарта Евро-4 при общем импорте дизтоплива за этот период в 4,8 млн тонн.

ПАО "Укргаздобыча" перешел на производство топлива стандарта Евро-5 еще во второй половине 2016 года, а Кременчугский НПЗ - в начале 2017 года.