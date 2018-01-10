 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из киевского ЦУМа эвакуируют людей из-за пожара


фото: nashkiev
Из Центрального универсального магазина столицы эвакуируют посетителей из-за возникновения пожара

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Отмечается, что администрация торгового центра по громкой связи сообщила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2018 среда

больше новостей

10 января, 2018 среда

9 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать