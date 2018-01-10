Из киевского ЦУМа эвакуируют людей из-за пожара
10 января, 2018, 16:08
Из Центрального универсального магазина столицы эвакуируют посетителей из-за возникновения пожара
Об этом сообщает издание "Укринформ".
Отмечается, что администрация торгового центра по громкой связи сообщила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.
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