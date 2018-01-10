Юнона, Мелодия и Оушен. Какие экзотические имена киевляне выбирают своим детям

10 января, 2018, 09:48

В 2017 году в Киеве родители называли своих детей такими редкими именами как Айоланта, Мирабелла, Ори, Дорофей

Об этом сообщает пресс-служба управления юстиции в Киеве.

В целом в 2017 году в Киеве родилось около 36 тыс. детей.

Чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирают такие имена: София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.



При выборе имени для мальчиков родители чаще всего отдавали предпочтение именам Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр,Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Малоупотребляемые имени в 2017 году были Мирон, Борис, Захар и Всеволод.

Также киевляне называли девочек в этом году такими редкими именами: Анфиса, Асфея, Айоланта, Цветок-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

Среди редких имен мальчиков в Киеве популярны такие, как Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.