Ибупрофен может стать причиной бесплодия, - ученые
К такому выводу пришли ученые из Дании и Франции, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
В исследовании принял участие 31 молодой человек. Половина испытуемых в течение шести недель ежедневно получала по 600 мг ибупрофена (максимальная безопасная суточная доза составляет 3200 мг), другие - плацебо. Уже через две недели у участников, принимавших ибупрофен, наблюдалось повышение уровней гормона, необходимого для нормальной работы репродуктивной системы. У мужчин он влияет, в частности, на выработку тестостерона.
Повышение уровня гормона свидетельствует о нарушении функции яичек и активацию компенсаторных механизмов. За счет выработки гормона организму удается поддерживать уровень тестостерона: в рамках исследования снижение уровня тестостерона выявлено не было.
Хотя эффект был временным, исследователи опасаются, что длительный прием ибупрофена может привести к необратимым последствиям: нормальная работа яичек нужна для синтеза тестостерона, который играет важную роль в производстве сперматозоидов. Нарушение этой функции может привести к бесплодию. Кроме того, недостаток тестостерона вызывает снижение либидо, уменьшение мышечной массы, приводит к подавленному настроению и повышенной утомляемости.
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