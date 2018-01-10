Японцы научили искусственный интеллект читать мысли
Об исследовании пишет CNBC.
Машинное обучение уже использовалось ранее, чтобы визуализировать мысли на основе МРТ, но речь шла про простые черно-белые изображения, таких как буквы и географические формы.
Однако ученые из Киото разработали новую технику декодирования, которая позволяет расшифровывать более сложные цветовые образы, например, изображения людей и животных.
Deep image reconstruction: Natural images (seen images), GIF version— 'Yuki' Kamitani (@ykamit) 4 января 2018 г.
Left: Seen images
Right: Images reconstructed from brain activity (being optimized) pic.twitter.com/YY0ZDxi7T5
Они не стали учить нейросеть распознавать отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу человеческого мозга, который обрабатывает визуальную информацию иерархически.
Исследование заняло 10 месяцев. Добровольцам демонстрировали различные изображения, как природные (изображения птиц и людей), так и искусственные (геометрические фигуры и буквы).
Deep image reconstruction: Visual imagery, GIF version— 'Yuki' Kamitani (@ykamit) 4 января 2018 г.
Left: Imagined images
Right: Images reconstructed from brain activity (being optimized) pic.twitter.com/m9ZwPRFwGD
Активность мозга измерялась или во время просмотра изображений или впоследствии, когда испытуемые думали об одном из них. Полученные данные анализировала нейросеть.
Кроме повышения точности дешифрирования мнений, исследователи впервые с высокой точностью декодировать изображение, о котором испытуемый только вспоминал, но не смотрел на него непосредственно.
Чтобы справиться с этим заданием, ШИ пришлось применить более сложный механизм решения. Причина заключается в том, что человеку трудно в точности воспроизвести в своей голове увиденное, а мозг при воспоминаниях активирован меньше чем при визуальной взаимодействия.
Ученые не сомневаются, что точность технологии продолжит расти. Потенциальные применения метода могут быть невероятно разнообразны - мы сможем рисовать картины мыслями или видеть галлюцинации психически больных людей. В дальнейшем человечество, возможно, научиться общаться с машинами с помощью подобной "телепатии".
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