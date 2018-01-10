Японцы научили искусственный интеллект читать мысли

10 января, 2018, 14:18

Японские исследователи использовали машинное обучение, чтобы научить искусственный интеллект визуализировать то, о чем думает человек

Об исследовании пишет CNBC.

Машинное обучение уже использовалось ранее, чтобы визуализировать мысли на основе МРТ, но речь шла про простые черно-белые изображения, таких как буквы и географические формы.

Однако ученые из Киото разработали новую технику декодирования, которая позволяет расшифровывать более сложные цветовые образы, например, изображения людей и животных.

Deep image reconstruction: Natural images (seen images), GIF version



Left: Seen images

Right: Images reconstructed from brain activity (being optimized) pic.twitter.com/YY0ZDxi7T5 — 'Yuki' Kamitani (@ykamit) 4 января 2018 г.

Они не стали учить нейросеть распознавать отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу человеческого мозга, который обрабатывает визуальную информацию иерархически.

Исследование заняло 10 месяцев. Добровольцам демонстрировали различные изображения, как природные (изображения птиц и людей), так и искусственные (геометрические фигуры и буквы).

Deep image reconstruction: Visual imagery, GIF version



Left: Imagined images

Right: Images reconstructed from brain activity (being optimized) pic.twitter.com/m9ZwPRFwGD — 'Yuki' Kamitani (@ykamit) 4 января 2018 г.

Активность мозга измерялась или во время просмотра изображений или впоследствии, когда испытуемые думали об одном из них. Полученные данные анализировала нейросеть.

Кроме повышения точности дешифрирования мнений, исследователи впервые с высокой точностью декодировать изображение, о котором испытуемый только вспоминал, но не смотрел на него непосредственно.

Чтобы справиться с этим заданием, ШИ пришлось применить более сложный механизм решения. Причина заключается в том, что человеку трудно в точности воспроизвести в своей голове увиденное, а мозг при воспоминаниях активирован меньше чем при визуальной взаимодействия.

Ученые не сомневаются, что точность технологии продолжит расти. Потенциальные применения метода могут быть невероятно разнообразны - мы сможем рисовать картины мыслями или видеть галлюцинации психически больных людей. В дальнейшем человечество, возможно, научиться общаться с машинами с помощью подобной "телепатии".

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