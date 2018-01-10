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Японцы научили искусственный интеллект читать мысли

Японские исследователи использовали машинное обучение, чтобы научить искусственный интеллект визуализировать то, о чем думает человек

Об исследовании пишет CNBC.

Машинное обучение уже использовалось ранее, чтобы визуализировать мысли на основе МРТ, но речь шла про простые черно-белые изображения, таких как буквы и географические формы.

Однако ученые из Киото разработали новую технику декодирования, которая позволяет расшифровывать более сложные цветовые образы, например, изображения людей и животных.

Они не стали учить нейросеть распознавать отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу человеческого мозга, который обрабатывает визуальную информацию иерархически.

Исследование заняло 10 месяцев. Добровольцам демонстрировали различные изображения, как природные (изображения птиц и людей), так и искусственные (геометрические фигуры и буквы).

Активность мозга измерялась или во время просмотра изображений или впоследствии, когда испытуемые думали об одном из них. Полученные данные анализировала нейросеть.

Кроме повышения точности дешифрирования мнений, исследователи впервые с высокой точностью декодировать изображение, о котором испытуемый только вспоминал, но не смотрел на него непосредственно.

Чтобы справиться с этим заданием, ШИ пришлось применить более сложный механизм решения. Причина заключается в том, что человеку трудно в точности воспроизвести в своей голове увиденное, а мозг при воспоминаниях активирован меньше чем при визуальной взаимодействия.

Ученые не сомневаются, что точность технологии продолжит расти. Потенциальные применения метода могут быть невероятно разнообразны - мы сможем рисовать картины мыслями или видеть галлюцинации психически больных людей. В дальнейшем человечество, возможно, научиться общаться с машинами с помощью подобной "телепатии".

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