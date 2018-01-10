Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше
Об этом сообщает Avianews.
Сначала Wizz Air планирует начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая. Это уже третья по счету смена планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель.
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В декабре 2017 года авиакомпания перенесла с сентября на май запуск рейсов Львов - Лондон, но отложила на июнь начало полетов из Киева в Лиссабон, Таллинна и увеличения частоты по ранее открытым маршрутам.
Позже в Wizz Air изменении планов по киевским направлениям объяснили переносом срока поступления третьего самолета на базу в "Жуляны" из-за экономически-обоснованных причин.
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