Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше

10 января, 2018, 12:32

Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта - на два месяца раньше изначально объявленного срока

Об этом сообщает Avianews.

Продажа билетов уже открыта на сайте авиаперевозчика. Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Сначала Wizz Air планирует начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая. Это уже третья по счету смена планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель.

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В декабре 2017 года авиакомпания перенесла с сентября на май запуск рейсов Львов - Лондон, но отложила на июнь начало полетов из Киева в Лиссабон, Таллинна и увеличения частоты по ранее открытым маршрутам.

Позже в Wizz Air изменении планов по киевским направлениям объяснили переносом срока поступления третьего самолета на базу в "Жуляны" из-за экономически-обоснованных причин.

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