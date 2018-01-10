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Во Львове уволили полицейского из-за дорогого подарка бабушки

Во Львове апелляционный суд признал виновным полицейского, который несвоевременно сообщил о получении подарка от бабушки на сумму 262 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что мужчина несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном положении - получение подарка от близкого человека на сумму 262 тыс. грн. Таким образом служащий совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией.

В постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, майор полиции получил от своей бабушки в подарок $10 тыс.

Суд признал полицейского виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 1,7 тыс. грн. Также мужчину уволили из органов Нацполиции.

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