В тюрьмах России сидят 5 тысяч украинцев: Лутковская рассказала, как там охотятся на гастарбайтеров

10 января, 2018, 15:09

По состоянию на сегодня в российских тюрьмах находятся более 5 тысяч украинцев, среди которых есть и заробитчане

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она отметила, что, по данным Министерства иностранных дел, сейчас на территории России под стражей на различных стадиях судебного расследования или досудебного следствия находятся более 5 тысяч украинцев. И это еще далеко не полная информация - их может быть больше.

По ее словам, такая ситуация опасна для украинских гастарбайтеров. В частности, как только такой человек хочет разорвать контракт с российским работодателем, сразу что-то происходит.

"У него в кармане находят подброшенное наркотическое вещество, или может быть наркотическое вещество подброшено в холодильник, который перевозил человек, как было в одном из дел", - рассказала Лутковская.