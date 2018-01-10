В тюрьмах России сидят 5 тысяч украинцев: Лутковская рассказала, как там охотятся на гастарбайтеров
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
Она отметила, что, по данным Министерства иностранных дел, сейчас на территории России под стражей на различных стадиях судебного расследования или досудебного следствия находятся более 5 тысяч украинцев. И это еще далеко не полная информация - их может быть больше.
По ее словам, такая ситуация опасна для украинских гастарбайтеров. В частности, как только такой человек хочет разорвать контракт с российским работодателем, сразу что-то происходит.
"У него в кармане находят подброшенное наркотическое вещество, или может быть наркотическое вещество подброшено в холодильник, который перевозил человек, как было в одном из дел", - рассказала Лутковская.
- Также Лутковская отметила в эфире Эспрессо, что обмен пленными по формуле "всех на всех" между украинской стороной и боевиками будет возможен после завершения конфликта на Донбассе.
- 2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды. Он в конце 2017 выехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.
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