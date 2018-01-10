В США по меньшей мере 13 человек погибли из-за оползней и наводнения, сотни заблокированы стихией

10 января, 2018, 20:30

Спасатели в южной части американского штата Калифорния ищут тех, кто выжил после оползней и наводнения, из-за которых уже погибли не менее 13 человек

Об этом сообщает ВВС.

Полиция перекрыла почти 50 километров основной прибрежной дороги. Также сообщается о группе из трехсот человек, которые попали в ловушку вблизи каньона Ромеро, расположенного на восток от города Санта-Барбара. Спасательная операция возобновилась на рассвете.

Ожидается, что количество жертв будет расти. Более 50 человек уже спасли, но много мест все еще недоступны. Несколько дорог остаются перекрытыми.

Во время пожаров сгорела вся растительность, которая блокировала поглощения воды землей. Это составляет угрозу нового схода селевых потоков и наводнения.

Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в США заявляет, что риск затопления остается "чрезвычайно высоким" в течение пяти лет после природного пожара.

"Выгоревшие недавно территории будут особенно незащищенными от потоков с грязью и мусором ", - говорится в сообщении Национальной метеорологической службы.

В некоторых местах грязь была по пояс, сообщили чиновники. Тысячи жителей вынуждены были покинуть свои дома, многие уже второй раз за два месяца.

Экстренные службы запретили пребывание на пострадавшей территории, заявив, что все мешающие спасателям будут арестованы. Людям, которые все же остались на опасной территории, советуют обязательно кипятить воду перед употреблением.

Береговая охрана США отправила несколько самолетов для спасательной операции и запретила другим самолетам подниматься в небо.