В полиции рассказали детали убийства Ноздровской и как Россошанский пытался их обмануть

10 января, 2018, 12:02

Подозреваемый Юрий Россошанский признал себя виновным в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, но в содеянном не раскаивается

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает Эспрессо.TV.

Он рассказал, что полиция исследовала движение Ноздровской от офиса на улице Банковой до станции метро "Героев Днепра" и села Демидов.

По его словам, в первые дни после убийства полиция допросила семью Россошанских. Тогда семья дала показания, что в день убийства быстро легла спать. Но позже следствие установило, что семья дала ложные показания.

Аброськин отметил, что выйти на семью Россошанских помогли технические средства. В частности, полиция проанализировала телефонные разговоры членов семьи. По словам Аброськина, трафик вырос в день вынесения приговора сыну Россошанских. Потом такой же скачок был зафиксирован 29 декабря - в день убийства Ноздровской.

"Мы увидели, что соединение матери по телефону активно продолжалось с 18 час. к глубокой ночи. Также было установлено, что Юрий Россошанский отсутствовал дома несколько часов", - отметил Аброськин.

Он также отметил, что подозреваемый Россошанский полностью признал свою вину и воссоздал картину убийства. Россошанский указал место убийства, а также механизм нанесения повреждений, что совпадает с заключением судмедэкспертизы.

"Он (Россошанский, - ред.) не до конца осознавал, что сделал. Но говорит, что никогда в содеянном раскаиваться не будет", - сказал заместитель главы Нацполиции.

Всего было назначено более 70 экспертиз. Первые результаты нашли останки ДНК Россошанського на теле убитой Ноздровской.

Также Аброськин рассказал, что сын Россошанского сбил на авто сестру Ноздровской, в результате которой она погибла. После этого были постоянные конфликты, что и стало причиной неприязни.

"Он (Россошанский, - ред.) рассказал, что его сын действительно сбил на авто сестру Ноздровской. В автомобиле находились еще люди. По его словам, сын не бежал, а вышел из авто и пытался оказать первую медицинскую помощь. Он вызвал скорую и полицию. С его слов, сын принимал активное участие в расследовании. Он также проплатил материальное возмещение семье сестры Ноздровской", - добавил Аброськин.

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