В Польше рассказывают ЕС о десятках тысяч беженцев от войны на Донбассе

10 января, 2018, 13:04

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди украинских мигрантов в Польше десятки тысяч есть беглецами от войны на Донбассе

Об этом Моравецкий сказал после встречи с президентом Евросовета Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, передает "Укринформ".

Моравецкий и Юнкер обсуждали нежелание Польши принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Польский политик отметил, что в свое время его страна принимала беженцев из Чечни, а сейчас помогает справляться с последствиями российско-украинской войны.

"Я говорил о проблеме российско-украинской войны, которая привела к тому, что имеем более миллиона человек из Украины, которые в целом являются трудовыми мигрантами. Однако, если очень серьезно изучить статистические данные, то по крайней мере несколько или несколько десятков тысяч - это лица с территорий, охваченных войной, без крыши над головой, типичные беженцы с востока Украины", - сказал Моравецкий.

Моравецкий также заявил о тысячах украинцев, которые попросили политического убежища в Польше.

"Наши процедуры предоставления убежища являются достаточно жесткими, поскольку на пальцах одной руки в переносном смысле можно посчитать лиц, которые получили такой статус. Однако мы показали тысячи просьб о предоставлении убежища, поданных в Польше", - добавил глава польского правительства.

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В то же время премьер Польши отметил, что Польша не меняет своей позиции в вопросе беженцев и не будет принимать у себя беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.