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В Польше проверят завод, где рабочих из Украины заставляют носить сине-желтую форму

Предприятие Lindab под Варшавой проверят из-за возможной дискриминации работников из Украины

Об этом сообщает газета Wyborca со ссылкой на заявление представителя офиса польского уполномоченного по правам человека Леслава Новацки.

Проверку инициирует уполномоченный президента Польши по правам человека Адам Боднар.

По словам Новацки, омбудсмен обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.

"Эти различия (в форме рабочих, - ред.) могут носить признаки запрещенной дискриминации", - подчеркнул он.

  • Напомним, международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага.
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