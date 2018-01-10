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В первую неделю года в Украине было совершено 33 умышленных убийства


фото: mvs.gov.ua
В течение первой недели нового года в Украине было совершено 33 умышленных убийства

Об этом сообщил в Twitter заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Все они находятся на строгом контроле. Не только потому, что это Ирина Ноздровская или Павел Шеремет. Без разницы. Для нас дорога жизнь каждого человека", - написал Аброськин.

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По словам полицейского, 23 из этих убийств уже раскрыты.

  • Напомним, 29 декабря на Киевщине жестоко убили правозащитницу Ирину Ноздровскую. По подозрению в убийстве задержали Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который в 2015 году пьяный сбил насмерть сестру Ирины Ноздровской Светлану Сапатинскую
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