В первую неделю года в Украине было совершено 33 умышленных убийства

10 января, 2018, 14:20

В течение первой недели нового года в Украине было совершено 33 умышленных убийства

Об этом сообщил в Twitter заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Все они находятся на строгом контроле. Не только потому, что это Ирина Ноздровская или Павел Шеремет. Без разницы. Для нас дорога жизнь каждого человека", - написал Аброськин.

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По словам полицейского, 23 из этих убийств уже раскрыты.