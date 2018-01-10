В Молдове официально запретили российские новости

10 января, 2018, 11:49

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента Игоря Додона закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей и информационно-аналитических программ

Об этом сообщает Newsmaker.

Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио был принят парламентом 7 декабря сразу в двух чтениях.

Согласно предложенным демократами изменениями, новости, которые транслируют молдавские теле - и радиовещатели, могут быть сделаны только в странах ЕС, США, Канаде и странах, которые ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

За нарушение этого предусмотрены штрафы в сумме от 40 до 70 тыс. леев (от 2 до 4 тысяч долларов), а за повторное нарушение — от 70 до 100 тыс. леев (от 4 до почти 6 тысяч долларов).

Напомним, 20 декабря Додон вернул законопроект на пересмотр в парламент, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался подписать закон, сославшись на "высшие интересы народа", и обратился в КС с просьбой рассмотреть конституционность.