В Молдове официально запретили российские новости
Об этом сообщает Newsmaker.
Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио был принят парламентом 7 декабря сразу в двух чтениях.
Согласно предложенным демократами изменениями, новости, которые транслируют молдавские теле - и радиовещатели, могут быть сделаны только в странах ЕС, США, Канаде и странах, которые ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).
За нарушение этого предусмотрены штрафы в сумме от 40 до 70 тыс. леев (от 2 до 4 тысяч долларов), а за повторное нарушение — от 70 до 100 тыс. леев (от 4 до почти 6 тысяч долларов).
Напомним, 20 декабря Додон вернул законопроект на пересмотр в парламент, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался подписать закон, сославшись на "высшие интересы народа", и обратился в КС с просьбой рассмотреть конституционность.
- Напомним, впервые в Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджена Стурзи.
- Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
- На период назначения новых министров и вице-премьеров правительства обязанности президента страны будет временно исполнять спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
- В пятницу, 5 января, Конституционный суд Молдовы уже в третий раз временно отстранил от должности президента Додона, когда тот отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.
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