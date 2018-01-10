В Львовской области разблокировали дороги в пунктах пропуска на границе с Польшей

10 января, 2018, 16:34

Протестующие разблокировали дороги в пограничных пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Рава-Руска –Гребенное" и "Краковец – Корчова" на Львовщине

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал начальник львовской таможни Левко Прокипчук.

"На данный момент все три пункта пропуска на Львовщине, в которых перекрывали дороги, разблокированы, мы работаем в обычном режиме. Это создавало неудобства для граждан, но благодаря переговорам удавалось добиться периодичного пропуска лиц, пересекающих границу", - сказал Прокипчук.

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В то же время пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщает в Facebook, что дорога к пункту пропуска Ягодин до сих пор перекрыта. При этом протестующие пропускают пассажирские автобусы и легковые машины, блокируя движение грузовиков. Так, с украинской стороны проезда ждут около 40 грузовиков, еще около 20 не могут въехать в Украину.

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