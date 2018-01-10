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В Львовской области разблокировали дороги в пунктах пропуска на границе с Польшей

Протестующие разблокировали дороги в пограничных пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Рава-Руска –Гребенное" и "Краковец – Корчова" на Львовщине

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал начальник львовской таможни Левко Прокипчук.

"На данный момент все три пункта пропуска на Львовщине, в которых перекрывали дороги, разблокированы, мы работаем в обычном режиме. Это создавало неудобства для граждан, но благодаря переговорам удавалось добиться периодичного пропуска лиц, пересекающих границу", - сказал Прокипчук.

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В то же время пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщает в Facebook, что дорога к пункту пропуска Ягодин до сих пор перекрыта. При этом протестующие пропускают пассажирские автобусы и легковые машины, блокируя движение грузовиков. Так, с украинской стороны проезда ждут около 40 грузовиков, еще около 20 не могут въехать в Украину.

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  • Напомним, акции протеста против изменений в таможенном законодательстве относительно правил перемещения товаров через границу начались утром 10 января в пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях. Десятки людей перекрыли дороги, непрерывно шагая по пешеходным переходам перед пунктами пропуска.
  • 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о налоговых ограничениях на частый ввоз и пересылку товаров из-за границы. Президент подписал его 30 декабря.
  • Новые таможенные правила ввоза товаров через границу вступили в силу 1 января 2018 года. При этом ограничения на беспошлинную пересылку товаров из-за границы отложили на год.
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