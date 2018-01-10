В Киеве из-за вспышки кори закрыли цирк "Кобзов"

10 января, 2018, 17:23

В Киеве запретили работу цирка "Кобзов", после посещения которого десятки детей заболели корью

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.

"В связи с тем, что сотрудники данного заведения не проходят медосмотры систематически, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева ", - сказал Поворозник.

Читайте также: Тысячи украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь

Запрет будет действовать в течение месяца.

Напомним, корью в Киеве заболели уже более 60 человек, 49 из них - дети.