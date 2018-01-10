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В Киеве из-за вспышки кори закрыли цирк "Кобзов"


фото: en-media.tv
В Киеве запретили работу цирка "Кобзов", после посещения которого десятки детей заболели корью

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.

"В связи с тем, что сотрудники данного заведения не проходят медосмотры систематически, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева ", - сказал Поворозник.

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Запрет будет действовать в течение месяца.

Напомним, корью в Киеве заболели уже более 60 человек, 49 из них - дети.

  • 20 больных детей посещали цирк "Кобзов" с 22 по 30 декабря 2017 года. Согласно эпидемиологическому анамнезу, случай кори зарегистрирован в одного из работников цирка.
  • В Одессе из-за вспышки кори детям без прививки запретили посещать занятия в детских садах и школах.
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