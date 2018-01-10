В Киеве дети массово заболели корью после посещения известного цирка
Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.
Отмечается, что более 20 больных детей посещали цирк "Кобзов" в период с 22 по 30 декабря 2017 года. Согласно эпидемиологическим анамнезом, случай кори был зарегистрирован у одного из работников цирка.
Родители детей считают, что дети подхватили болезнь, когда ходили в цирк. Потому что именно это объединяет всех этих пациентов, передает "ТСН".
В цирке "Кобзов" опровергают обвинения, подчеркивая, что в таком случае болел бы весь персонал.
"Мы не можем контролировать тех родителей, которые берут своего ребенка и ведут непосредственно в цирк. Если мы бы были каким-то питомником кори, то, я думаю, у нас весь персонал бы заболел, в том числе и я, потому что я контактирую с ними", - комментирует директор цирка "Кобзов" Денис Ольшанский.
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