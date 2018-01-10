В КГГА объяснили, что делать родителям непривитых от кори детей

10 января, 2018, 19:44

Если ребенку противопоказаны прививки, то родители должны предоставить в школу справку об этом, выданную соответствующим медицинским учреждением

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

"Уже сегодня медицинские работники начали проверку групп детей, не имеющих прививок от кори. Несколько лет государством разрешено не прививать детей. Прививки проводят по желанию родителей. Однако если повышается заболеваемость определенной болезнью, то родителей предупреждают о необходимости прививки. Эта ситуация не является эпидемией, происходят предупредительные меры", - сказала Фиданян.

По ее словам, данные о вакцинации всех детей есть в медицинских кабинетах киевских школ.

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Как пояснила Фиданян, родители вместе с ребенком должны пойти в медицинское учреждение, где можно сделать прививку. Если родители не могут сами подойти в больницу в рабочие дни, то это можно сделать в субботу.

"Если ребенок не переносит прививки, то родители должны предоставить справку об этом от соответствующего медицинского учреждения", - добавила Фіданян.