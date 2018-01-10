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В Карпатах сошли лавины

10 января на высокогорье Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

С 7 по 9 января в Закарпатской и Ивано-Франковской областях сошли три лавины. Во всех случаях ущерб не был нанесен.

Отмечается, что выявлено схождения двух мокрых лавин с горы Темнатик объемом 20 тыс. и 18 тыс. кубических метров, высота отрыва 1050 и 1080 м над уровнем моря.

Также было зафиксировано схода мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров.

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