В Карпатах сошли лавины
10 января, 2018, 12:54
10 января на высокогорье Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
С 7 по 9 января в Закарпатской и Ивано-Франковской областях сошли три лавины. Во всех случаях ущерб не был нанесен.
Отмечается, что выявлено схождения двух мокрых лавин с горы Темнатик объемом 20 тыс. и 18 тыс. кубических метров, высота отрыва 1050 и 1080 м над уровнем моря.
Также было зафиксировано схода мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров.
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