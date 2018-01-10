В Канаде горел ледяной отель

10 января, 2018, 22:57

В Канаде, в провинции Квебек частично загорелся знаменитый ледяной отель Hotel de Glace

Об этом сообщает The Weather Network.

Инцидент произошел в одной из комнат для гостей. В некоторых комнатах, которые полностью сделаны из льда, есть свечи. Считается, что одна из свечей, возможно, вызвала пожар, когда упала на кровать.

Весь отель был эвакуирован. Пламя не нанесло большого ущерба отелю, но дым быстро распространился, что и повлекло эвакуацию.

Как отметил владелец заведения, когда ему позвонили с новостью о пожаре, он не мог поверить в то, что случилось, ведь это первый пожар в отеле за 17 лет.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничего не угрожает.



