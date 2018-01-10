В ГМС назвали новую причину задержек выдачи биометрических паспортов
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Так, на полиграфическом комбинате "Украина", который занимается печатью бланков загранпаспортов начата плановая замена сертификатов. Это повлечет повторную обработку персональных данных (персонализации) для всех паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.
В миграционной службе напомнили, что в январе 2018 года запланирован запуск на полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче в сроки до 7 или 20 рабочих дней.
Также в ведомстве советуют украинцам не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта, а также не обращаться к каким-либо посредникам, которые обещают любые сроки изготовления документа.
- 29 августа сообщалось, что спрос на оформление биометрических паспортов уменьшается из-за окончания сезона отпусков.
- 10 октября в ДМС посоветовали украинцам обращаться в общественную приемную миграционной службы или писать на "горячую линию" в случае, когда биометрический паспорт нужен срочно.
- 7 декабря Государственная миграционная служба заявила, что констатирует продолжение задержек в выдаче заграничных биометрических паспортов, однако ожидает нормализацию ситуации до марта 2018 года.
- 18 декабря в ГП "Документ" заявили, что произвели свыше 1 млн биометрических загранпаспортов, а задержки с их выдачей зависят от полиграфкомбината "Украина", где в очереди на печать уже накопилось более 600 тыс. заявок.
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