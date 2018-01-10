В ГМС назвали новую причину задержек выдачи биометрических паспортов

10 января, 2018, 18:49

Государственная миграционная служба предупреждает граждан Украины о задержках с выдачей загранпаспортов в связи с повторной обработкой персональных данных заявителей

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Так, на полиграфическом комбинате "Украина", который занимается печатью бланков загранпаспортов начата плановая замена сертификатов. Это повлечет повторную обработку персональных данных (персонализации) для всех паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.

В миграционной службе напомнили, что в январе 2018 года запланирован запуск на полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче в сроки до 7 или 20 рабочих дней.

Также в ведомстве советуют украинцам не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта, а также не обращаться к каким-либо посредникам, которые обещают любые сроки изготовления документа.