В ЦУМе успокоили: пожарная сигнализация сработала случайно

10 января, 2018, 16:40

В киевском Центральном универсальном магазине случайно сработала пожарная сигнализация, из-за чего там и прозвучало объявление об эвакуации

Об этом заявила руководитель пресс-центра Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Интерфакс-Украина".

Она прокомментировала информацию о том, что в торговом центре по громкой связи заявили о пожаре в помещении и попросили всех посетителей покинуть здание.

"Мы связались с администрацией ЦУМа. Они нам сообщили, что произошло ошибочное срабатывание пожарной сигнализации", - отметила Водолага.