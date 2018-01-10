В ЦУМе успокоили: пожарная сигнализация сработала случайно
10 января, 2018, 16:40
В киевском Центральном универсальном магазине случайно сработала пожарная сигнализация, из-за чего там и прозвучало объявление об эвакуации
Об этом заявила руководитель пресс-центра Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Интерфакс-Украина".
Она прокомментировала информацию о том, что в торговом центре по громкой связи заявили о пожаре в помещении и попросили всех посетителей покинуть здание.
"Мы связались с администрацией ЦУМа. Они нам сообщили, что произошло ошибочное срабатывание пожарной сигнализации", - отметила Водолага.
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