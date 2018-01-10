 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Черновцах прогремел взрыв в помещении ГФС, пострадал человек


фото: http://bukovina.biz.ua
В среду, 10 января, в Черновцах произошел взрыв в здании Государственной фискальной службы по ул. Героев Майдана

Об этом сообщает местное издание "Платиновая Буковина".

Взрыв прогремел примерно в 15:15 на третьем этаже. По данным издания, у одного из посетителей была граната, которая взорвалась. Здание эвакуировали, на место прибыли спасатели, медики и правоохранители.

В результате взрыва пострадал один человек. Представитель ГФС Наталья Непряхина в эфире "112 Украина" уточнила, что ранение было легкое, человеку оказывают медицинскую помощь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2018 среда

больше новостей

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать