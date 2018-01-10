В Черновцах прогремел взрыв в помещении ГФС, пострадал человек

10 января, 2018, 17:45

В среду, 10 января, в Черновцах произошел взрыв в здании Государственной фискальной службы по ул. Героев Майдана

Об этом сообщает местное издание "Платиновая Буковина".

Взрыв прогремел примерно в 15:15 на третьем этаже. По данным издания, у одного из посетителей была граната, которая взорвалась. Здание эвакуировали, на место прибыли спасатели, медики и правоохранители.

В результате взрыва пострадал один человек. Представитель ГФС Наталья Непряхина в эфире "112 Украина" уточнила, что ранение было легкое, человеку оказывают медицинскую помощь.