В центре Киева заработал бесплатный Wi-Fi

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Журналисты издания проверили качество работы сети. Так, на Софийской и Михайловской площадях подключиться к бесплатному интернету удалось без помех.

Однако не удалось отключиться к Wi-Fi на Почтовой площади, а на Контрактовой площади подключение произошло с некоторыми сложностями. В то же время на Андреевском спуске и в парке им. Тараса Шевченко все работает отлично.

Киевская власть убеждает, что доступ к сети будет без паролей, а воспользоваться интернетом можно будет и по завершению праздников.