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В центре Киева заработал бесплатный Wi-Fi

В центре Киева открылся бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi. Так, бесплатный Wi-Fi работает на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софиевской, Почтовой площадях и в парке Шевченко

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Журналисты издания проверили качество работы сети. Так, на Софийской и Михайловской площадях подключиться к бесплатному интернету удалось без помех.

Однако не удалось отключиться к Wi-Fi на Почтовой площади, а на Контрактовой площади подключение произошло с некоторыми сложностями. В то же время на Андреевском спуске и в парке им. Тараса Шевченко все работает отлично.

Киевская власть убеждает, что доступ к сети будет без паролей, а воспользоваться интернетом можно будет и по завершению праздников.

  • Тем временем Евросоюз выделит 120 млн евро на создание сети бесплатных точек Wi-Fi на всей территории в рамках программы WiFi4EU.
  • WiFi4EU обеспечит бесплатный Wi-Fi в муниципальных зданиях, городских парках и других центрах общественной жизни.
  • ЕС профинансирует установку локальных точек беспроводного доступа, а организации на местах, где они будут установлены, обеспечат их обслуживание.
  • Инициатива призвана развития местных цифровых услуг, таких как электронное правительство, и увеличит спрос граждан на использование онлайн-сервисов.
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