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В Австралии успешно испытали электросамолет: полеты на нем будут в 10 раз дешевле

В Австралии состоялось тестирование легкого учебно-тренировочного электросамолета Alpha Electro

Об этом сообщается на сайте компании.

Его разработал стартап из Словении. Новинку тестировали в аэропорту города Перт, а в будущем самолет планируется использовать для полетов на остров Роттнест. Он расположен в 18 км от континентального побережья Западной Австралии.

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Как сообщается, самолет может лететь в течение часа с крейсерской скоростью 85 узлов (157 км/ч). Серийный выпуск планируется в Китае. Самолет имеет две литий-ионные батареи, которые заряжаются за час и 60-киловаттный электромотор на 80 л. производства Siemens.

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nullПредполагается, что до полного износа батарей электросамолет сможет пролететь в общей сложности 1000 часов. При этом себестоимость одного часа полета составляет всего $3, тогда как у традиционного самолета этот показатель в 10 раз больше. Кроме этого, Alpha Electro почти не издает шума.

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