Укргазбанк будет кредитовать бизнес российских предпринимателей, близких к Кремлю

10 января, 2018, 10:22

Укргазбанк предоставит кредит в размере 910 млн грн (около $33 млн) Чао "Премьер Палас", которое входит в группу VS Energy российских предпринимателей Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что 22 декабря 2017 года акционеры Чао "Премьер Палас" одобрили заключение генерального кредитного соглашения с Укргазбанком на сумму 910 млн грн.

Другим решением акционеры Чао согласились предоставить в залог по кредиту здание отеля "Премьер Палас" в Киеве площадью 27 700 кв. м.

Согласно сообщению, рыночная стоимость этого здания составляет 979,5 млн грн.

Справка:

62,2% Чао "Премьер Палас" принадлежат кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Восточно-Европейской гостиничной компании (Киев).

Бенефициарами Чао в украинском реестре юридических лиц значатся граждане Латвии Дидзис Берзинис и Вилис Дамбинис, а также гражданка Словакии Наталья Селиванова и гражданин Германии Геннадий Соколов. Это номинальные владельцы бизнеса.

Бабаков - бывший вице-спикер Госдумы России, находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Гинер официально владеет в Украине Первым инвестиционным банком (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании Севенергосбит, которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинского ПАО Севастопольэнерго (входит в VS Energy). Гинер также является президентом российского футбольного клуба ЦСКА.

94,9% акций Укргазбанка принадлежит государству.