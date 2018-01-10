Укргазбанк будет кредитовать бизнес российских предпринимателей, близких к Кремлю
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что 22 декабря 2017 года акционеры Чао "Премьер Палас" одобрили заключение генерального кредитного соглашения с Укргазбанком на сумму 910 млн грн.
Другим решением акционеры Чао согласились предоставить в залог по кредиту здание отеля "Премьер Палас" в Киеве площадью 27 700 кв. м.
Согласно сообщению, рыночная стоимость этого здания составляет 979,5 млн грн.
Справка:
62,2% Чао "Премьер Палас" принадлежат кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Восточно-Европейской гостиничной компании (Киев).
Бенефициарами Чао в украинском реестре юридических лиц значатся граждане Латвии Дидзис Берзинис и Вилис Дамбинис, а также гражданка Словакии Наталья Селиванова и гражданин Германии Геннадий Соколов. Это номинальные владельцы бизнеса.
Бабаков - бывший вице-спикер Госдумы России, находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.
Гинер официально владеет в Украине Первым инвестиционным банком (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании Севенергосбит, которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинского ПАО Севастопольэнерго (входит в VS Energy). Гинер также является президентом российского футбольного клуба ЦСКА.
94,9% акций Укргазбанка принадлежит государству.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас