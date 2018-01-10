Украинскую модель, попавшую в ДТП в Лос-Анджелесе, парализовало

10 января, 2018, 16:52

Украинская модель Елизавета Кузьменко, попавшая в страшную аварию в Лос-Анджелесе, осталась парализованной ниже шеи - несмотря на несколько операций, восстановить нервные связи не удалось

Об этом сообщили ее друзья в Facebook.

"Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", - написала блогер Божена Рынска в Facebook.

ДТП произошло в новогоднюю ночь. По словам полиции, пьяный водитель врезался в такси, в котором ехали украинские девушки. Инга Шевченко пострадала меньше всего.

В автомобиле также были фотограф Наталья Кордан и модель Елизавета Кузьменко. Американец российского происхождения, продюсер Юджин Эфуни, который также был в автомобиле, получил сложные травмы. Он сейчас находится в коме.