Ученые определили возраст Вселенной, благодаря слиянию двух звезд
Об этом пишет профильное издание Phys.org.
Слияние звезд произошло на расстоянии около 140 миллионов световых лет в галактике NGC4993. Сила, которую при этом наблюдали, оказалась меньше из-за удаленности объекта.
Ученые утверждают, что если знать, как быстро удаляется от нас галактика за расширения Вселенной, и на каком расстоянии находится, то можно рассчитать и время. Так, по их подсчетам, возраст Вселенной составляет от 11,9 до 15,7 млрд лет.
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Это согласуется с данными статистических методов исследования. При этом отмечается, что несмотря на точность двух статистических измерений, они расходятся друг с другом примерно на 10%.
Это может быть просто ошибкой наблюдения, но некоторые астрономы подозревают, что здесь может крыться реальное различие, что отражает отсутствие в картине расчетов какого-либо элемента, что описывает процесс расширения Вселенной. Возможно это "ключ" к темной материи или еще к чему-то, что еще не найдено даже теоретически.
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