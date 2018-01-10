Ученые определили возраст Вселенной, благодаря слиянию двух звезд

10 января, 2018, 10:30

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) проанализировали гравитационные волны, которые возникли при слиянии двух нейтронных звезд. Это позволило им определить возраст Вселенной

Об этом пишет профильное издание Phys.org.

Слияние звезд произошло на расстоянии около 140 миллионов световых лет в галактике NGC4993. Сила, которую при этом наблюдали, оказалась меньше из-за удаленности объекта.

Ученые утверждают, что если знать, как быстро удаляется от нас галактика за расширения Вселенной, и на каком расстоянии находится, то можно рассчитать и время. Так, по их подсчетам, возраст Вселенной составляет от 11,9 до 15,7 млрд лет.

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Это согласуется с данными статистических методов исследования. При этом отмечается, что несмотря на точность двух статистических измерений, они расходятся друг с другом примерно на 10%.

Это может быть просто ошибкой наблюдения, но некоторые астрономы подозревают, что здесь может крыться реальное различие, что отражает отсутствие в картине расчетов какого-либо элемента, что описывает процесс расширения Вселенной. Возможно это "ключ" к темной материи или еще к чему-то, что еще не найдено даже теоретически.

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