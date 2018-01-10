У берегов Китая взорвался танкер с нефтью, который загорелся 4 дня назад
10 января, 2018, 13:20
Иранский танкер Санчи, который загорелся в Восточно-Китайском море в результате столкновения с другим кораблем 7 января, взорвался
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию Министерства транспорта Китая.
Отмечается, что взрыв произошел после того, как спасательные бригады попытались использовать пену для тушения пожара в Санчи.
В результате корабли спасателей были вынуждены отойти на безопасное расстояние после взрыва.
Напомним, в воскресенье танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. После этого Санчи загорелся.
На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти и является очень токсичным.
- Отметим, в Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти с танкера Санчи.
- До сих пор продолжается поиск 31 человека с борта танкера. Спасатели нашли одного из членов экипажа Санчи мертвым.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас