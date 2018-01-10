У берегов Китая взорвался танкер с нефтью, который загорелся 4 дня назад

10 января, 2018, 13:20

Иранский танкер Санчи, который загорелся в Восточно-Китайском море в результате столкновения с другим кораблем 7 января, взорвался

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию Министерства транспорта Китая.

Отмечается, что взрыв произошел после того, как спасательные бригады попытались использовать пену для тушения пожара в Санчи.

В результате корабли спасателей были вынуждены отойти на безопасное расстояние после взрыва.

Напомним, в воскресенье танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. После этого Санчи загорелся.

На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти и является очень токсичным.