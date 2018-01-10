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Трое украинцев погибли в ДТП в России, еще 6 - ранены, - МИД


фото: youtube
В результате аварии в Курской области трое украинцев погибли, еще шестеро - получили ранения

Об этом заявил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич изданию "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что, согласно данным посольства Украины в России, сегодня в Курской области произошла авария с участием авто с украинской регистрацией. Машина ехала по маршруту Днепр - Санкт-Петербург.

"В результате ДТП трое граждан погибли, трое - получили травмы тяжелой степени и были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы ", - подчеркнул Кирилич.

Всего в автомобиле ехало девять украинцев, впрочем причины аварии до сих пор неизвестны.

 

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