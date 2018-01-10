Телеведущая-миллиардер может стать соперницей Трампа на выборах 2020 года, - СМИ

10 января, 2018, 22:22

Представители Демократической партии из ряда штатов США поддержали возможное участии телеведущей Опры Уинфри в выборах президента, намеченных на 2020 год

Об этом сообщает CNN.

Накануне стало известно, что Опра Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. По словам осведомленных лиц, решение участвовать в президентской гонке еще не принято.

В американских СМИ возможность участия в выборах 63-летней Уинфри стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Уинфри выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день".

Стоит отметить, что в соцсетях уже запустили хэштег #Oprah2020. В частности, соответствующую публикацию в Instagram обнародовало издание W magazine.

Демократы из ряда штатов объяснили, что в Уинфри они видят качества, которые считают "подходящими для кандидата на ближайших выборах президента".

По мнению ряда стратегов Демократической партии, Опра является одним из немногих людей во всем мире, которые могли бы отвлечь внимание американских СМИ от Трампа в разгар предвыборной кампании. Кроме того, считают специалисты, Опра может стать "противоядием от стратегии Трампа".

Возможная кампания Уинфри может существенно изменить "устойчивое игровое поле" в Демократической партии, игроками на котором являются сенатор Берни Сандерс из Вермонта, вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса. Конкуренцию им могут составить Кори Букер из Нью-Джерси, Камала Харрис из Калифорнии и Кирстен Гиллибранд из Нью-Йорка.