Телеведущая-миллиардер может стать соперницей Трампа на выборах 2020 года, - СМИ
Об этом сообщает CNN.
Накануне стало известно, что Опра Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. По словам осведомленных лиц, решение участвовать в президентской гонке еще не принято.
В американских СМИ возможность участия в выборах 63-летней Уинфри стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Уинфри выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день".
Стоит отметить, что в соцсетях уже запустили хэштег #Oprah2020. В частности, соответствующую публикацию в Instagram обнародовало издание W magazine.
Демократы из ряда штатов объяснили, что в Уинфри они видят качества, которые считают "подходящими для кандидата на ближайших выборах президента".
По мнению ряда стратегов Демократической партии, Опра является одним из немногих людей во всем мире, которые могли бы отвлечь внимание американских СМИ от Трампа в разгар предвыборной кампании. Кроме того, считают специалисты, Опра может стать "противоядием от стратегии Трампа".
Возможная кампания Уинфри может существенно изменить "устойчивое игровое поле" в Демократической партии, игроками на котором являются сенатор Берни Сандерс из Вермонта, вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса. Конкуренцию им могут составить Кори Букер из Нью-Джерси, Камала Харрис из Калифорнии и Кирстен Гиллибранд из Нью-Йорка.
- Опра Гэйл Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "The Oprah Winfrey Show" (1986-2011). Первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Opra Magazine.
- Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой - в 2007 году, а также самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 годах. Состояние Опры, по данным журнала Forbes, оценивается в $2,8 млрд.
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