Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова. В олигарха прокомментировали решение, - СМИ
10 января, 2018, 08:14
В Нидерландах суд издал временный приказ о замораживании базирующихся в стране компаний бизнес-группы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, владельцем которой является украинской олигарх Ринат Ахметов
Об этом сообщает Reuters.
Решение суда связано с длительным судебным процессом относительно суммы $820 млн
Нидерландский суд выдал временное решение заморозить активы зарегистрированных в Нидерландах предприятий SCM, среди которых - крупнейшая украинская сталеливарня Metinvest и крупнейшая частная энергетическая компания DTEK.
В пресс-службе СКМ заявили, что не имеют информации о новых исках к компании, передает "112 Украина".
"Насколько мы понимаем, информация касается формального исполнение решения кипрского суда на территории Нидерландов", - отметили в СКМ.
В компании заверили, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.
- В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- В 2017 году Ренат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивают в $4,38 млрд.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн за якобы невыплату средств за приватизацию "Укртелекома".
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