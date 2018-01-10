Суд в Нидерландах заморозил активы Ахметова. В олигарха прокомментировали решение, - СМИ

10 января, 2018, 08:14

В Нидерландах суд издал временный приказ о замораживании базирующихся в стране компаний бизнес-группы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, владельцем которой является украинской олигарх Ринат Ахметов

Об этом сообщает Reuters.

Решение суда связано с длительным судебным процессом относительно суммы $820 млн

Нидерландский суд выдал временное решение заморозить активы зарегистрированных в Нидерландах предприятий SCM, среди которых - крупнейшая украинская сталеливарня Metinvest и крупнейшая частная энергетическая компания DTEK.

В пресс-службе СКМ заявили, что не имеют информации о новых исках к компании, передает "112 Украина".

"Насколько мы понимаем, информация касается формального исполнение решения кипрского суда на территории Нидерландов", - отметили в СКМ.

В компании заверили, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.